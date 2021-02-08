Wuhan'daki araştırma ekibinden haber var: Önemli bulgular elde ettik, yakında açıklayacağız

star.com.tr 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:10 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:14

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüsün çıkış noktasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, DSÖ önderliğindeki uluslararası bir ekip, bu tartışmaya açıklık getirmek için Çin'deki araştırmalarını sürdürüyor.



Ekip üyelerinden İngiliz Zoolog Peter Daszak, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Wuhan'daki deniz ürünleri pazarından önemli bulgular elde edildiğini, 'pazarın enfeksiyonun yayılmasındaki rolü hakkında kanıtlar' toplandığını söyledi.

10 ŞUBAT'A KADAR AÇIKLANIZ

Bazı laboratuvar ve araştırma merkezlerini ziyaret ettiklerini belirten Daszak, 'Neler olduğuna dair bazı gerçek kanıtlar elde edildi.' dedi.

Grup üyelerinin şu anda alınan verileri karşılaştırdığını söyleyen Daszak, şu ifadeleri kullandı:

'Her şeyi bir araya getirmek ve bunun ne gösterdiğini anlamak istiyoruz. Söz konusu pazar "hala neredeyse sağlam", insanlar aceleyle terk etmiş. Uzmanlar özellikle pazarda bırakılan şeyleri inceledi. Bütün mesele tam olarak. Bu virüsün neden ortaya çıktığını anlamaya çalışmak... Böylece aşıları beklerken sürekli küresel ekonomik krizler ve korkunç ölümlerle karşılaşmamaya çalışmak...'

Elde edilen verilerin yaşananları derinlemesine anlamak için bir başlangıç olduğunu umut ettiğini söyleyen İngiliz uzman, elde edilen verilerin 10 Şubat'a kadar dünya kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Çin'de araştırma yapan DSÖ uzman grubu hakkında

DSÖ uzmanları, 14 Ocak'ta yeni koronavirüsün kökenini incelemek için Wuhan'a gitti. Oraya vardıklarında, iki haftalık bir karantinaya alındılar ve bu sırada Çinli meslektaşlarıyla video konferans görüşmeleri yaptılar.

Daha önce DSÖ, ilk koronavirüs enfeksiyonunun kaynağının araştırılmasının Wuhan'dan başlaması gerektiğini defalarca belirtmişti. 2020 yazında, araştırma görevini hazırlamak için iki uzman Çin'i ziyaret etti.

Bu gezinin sonucunda, örgütün ve Çin'in uzmanları tarafından "DSÖ liderliğindeki uluslararası bir grubun araştırma ve faaliyet programına ilişkin" bir anlaşmaya varıldı.

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