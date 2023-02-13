İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2023 Pazartesi / 23 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8461
  • EURO
    20,1456
  • ALTIN
    1126.32
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Wulff Türkiye'deki depreme dikkati çekti: Gördüklerimin en korkuncuydu
Dünya

Wulff Türkiye'deki depreme dikkati çekti: Gördüklerimin en korkuncuydu

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, depremlerin hayatında gördüğü en korkunç depremler olduğunu söyledi.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Wulff Türkiye'deki depreme dikkati çekti: Gördüklerimin en korkuncuydu
ABONE OL

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Hamburg Türk Toplumu (TGH) tarafından organize edilen panele konuşmacı olarak katıldı. Deprem felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan panelde soruları cevaplayan Wulff, deprem başta olmak üzere gündemdeki konular üzerine açıklamalar yaptı.

Dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye'ye gittiği zamanki kadar kendisini tanıyan ve bağlantı kuran başka bir ülke olmadığını belirten eski Cumhurbaşkanı, "Bunun nedeni, Almanya'da yaşayan Türklerin olması ve Türkiye'de akrabalarının olmasından kaynaklıyor." dedi.

"BU YAŞA KADAR GÖRDÜĞÜM EN KORKUNÇ DEPREM"

Deprem faciası hakkında da üzüntülerini dile getiren Wulff, "63 yaşındayım ve bu yaşa kadar gördüğüm en korkunç deprem buydu. Japonya'da da depremler çok oldu. Japon dostlarım da var ama böyle şiddetli ve yıkıcı bir deprem duymadım. Bu deprem bizi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Bu depremin hasarları bizi gelecek senelerde de meşgul edip ilgilendirecek. Hasarların giderilmesi seneler sürecek. Konteyner ve çadır şehirler kurulacak. Çok paraya ihtiyaç olacak. Almanya hükümetinin, yardım kuruluşlarının Türkiye ile yakın bağlantısından dolayı en fazla maddi yardımda bulunacağını düşünüyorum. Alman halkı ve şirketler de 1 milyon euro üzerinde yardımlarda bulunuyor." şeklinde konuştu.

"YARDIMLAR UZUN SÜRELİ OLMALI"

Alman halkının yardımsever olduğunu dile getiren Wulff, "Önemli olan tüm dünyanın yardım etmesi ve yardımların da gerekli yerlere hızlıca ulaşmasıdır. Yardımlar uzun süreli olmalı ve gelecekte de devam etmeli." diye konuştu.

Panelin sonunda TGH yönetimi Wulff'a Türklerin Almanya'ya göç edişinin 50. yılı anısına yazılan "Paylaşılan yurt" adlı Almanca kitap ile bir paket Türk lokumu hediye etti. Panelden sonra yaklaşık bir saat daha salonda kalan Wulff, vatandaşlarla resim çektirip sohbet etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.