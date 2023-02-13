Wulff Türkiye'deki depreme dikkati çekti: Gördüklerimin en korkuncuydu

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Hamburg Türk Toplumu (TGH) tarafından organize edilen panele konuşmacı olarak katıldı. Deprem felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan panelde soruları cevaplayan Wulff, deprem başta olmak üzere gündemdeki konular üzerine açıklamalar yaptı.

Dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye'ye gittiği zamanki kadar kendisini tanıyan ve bağlantı kuran başka bir ülke olmadığını belirten eski Cumhurbaşkanı, "Bunun nedeni, Almanya'da yaşayan Türklerin olması ve Türkiye'de akrabalarının olmasından kaynaklıyor." dedi.

"BU YAŞA KADAR GÖRDÜĞÜM EN KORKUNÇ DEPREM"

Deprem faciası hakkında da üzüntülerini dile getiren Wulff, "63 yaşındayım ve bu yaşa kadar gördüğüm en korkunç deprem buydu. Japonya'da da depremler çok oldu. Japon dostlarım da var ama böyle şiddetli ve yıkıcı bir deprem duymadım. Bu deprem bizi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Bu depremin hasarları bizi gelecek senelerde de meşgul edip ilgilendirecek. Hasarların giderilmesi seneler sürecek. Konteyner ve çadır şehirler kurulacak. Çok paraya ihtiyaç olacak. Almanya hükümetinin, yardım kuruluşlarının Türkiye ile yakın bağlantısından dolayı en fazla maddi yardımda bulunacağını düşünüyorum. Alman halkı ve şirketler de 1 milyon euro üzerinde yardımlarda bulunuyor." şeklinde konuştu.

"YARDIMLAR UZUN SÜRELİ OLMALI"

Alman halkının yardımsever olduğunu dile getiren Wulff, "Önemli olan tüm dünyanın yardım etmesi ve yardımların da gerekli yerlere hızlıca ulaşmasıdır. Yardımlar uzun süreli olmalı ve gelecekte de devam etmeli." diye konuştu.

Panelin sonunda TGH yönetimi Wulff'a Türklerin Almanya'ya göç edişinin 50. yılı anısına yazılan "Paylaşılan yurt" adlı Almanca kitap ile bir paket Türk lokumu hediye etti. Panelden sonra yaklaşık bir saat daha salonda kalan Wulff, vatandaşlarla resim çektirip sohbet etti.