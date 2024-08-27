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Dünya

X, başkanlık seçimleri öncesi yapay zeka botu 'Grok'ta değişiklik yaptı

Sosyal medya platformu X, Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri hakkında yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmesi için şirketin yapay zeka botu 'Grok'ta değişiklik yaptı.

AA27 Ağustos 2024 Salı 10:10 - Güncelleme:
X, başkanlık seçimleri öncesi yapay zeka botu 'Grok'ta değişiklik yaptı
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Michigan, Minnesota, New Mexico, Pennsylvania ve Washington'dan seçim yetkililerinin, X'in sahibi Elon Musk'a yolladıkları ve içerisinde "Grok"un seçimler hakkında yanlış bilgiler verdiğini belirttikleri mektubun ardından, "Grok", seçimlere dair konularda yetkili internet sitelerine yönlendirecek şekilde güncellendi.

Seçimler hakkında sorular sorulduğunda yetkili kaynaklara gidilmesi gerektiğini belirten yapay zeka botu, güncellemenin ardından kullanıcıları "Vote.gov." gibi internet sitelerine yönlendiriyor.

ALDATICI GÖRÜNTÜLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Premium+ üyelere özel olarak kullanıma sunulan "Grok"un seçim adaylarına dair yapay zeka ile üretilmiş "aldatıcı" görüntüler üretmeye devam ettiği gözlemleniyor.

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