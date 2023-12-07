Xi Jinping, Avrupa liderleriyle Çin-AB Üst Düzeyli Ekonomi Diyaloğu'nda buluştu

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin'in Başkenti Pekin'i ziyaret ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 24. Çin-AB Üst Düzeyli Ekonomi Diyaloğu'na katılmak üzere Pekin'de bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bugün bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, Çin ile Avrupa arasındaki ilişkilerin küresel barış, istikrar ve refah için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, dünyaya daha fazla istikrar, kalkınmaya daha güçlü bir ivme ve küresel yönetişime daha fazla ilham ve destek sağlamanın iki tarafın vazifesi olduğunun altını çizdi.

2023 yılının, Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının 20'nci yılı olduğunu hatırlatan Çin Devlet Başkanı Xi, "Çin ile AB, karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeli, fikir birliği oluşturmalı ve ortak çıkara dayalı ilişkileri güçlendirmeli. İki taraf, her türlü müdahaleden uzak durmalı, halklarımızın iyiliği için diyalog ve işbirliğini artırmalı, küresel zorluklarla mücadele etmek ve dünyadaki istikrar ve refahı güçlendirmek için el ele vermeli" ifadelerini kullandı.

Xİ: "FARKLI SİSTEMLER NEDENİYLE BİRBİRİMİZİ RAKİP OLARAK GÖRMEMELİYİZ"



Xi Jinping, AB yetkililerine Çin ile Avrupa'nın farklı siyasi sistemleri nedeniyle birbirini rakip olarak görmemesi ve çatışmaya girmemesi gerektiğini belirterek, AB'yi kritik bir ekonomi ve ticaret ortağı olarak görmeyi arzuladıklarını kaydetti. Çin ve AB ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu dile getiren Xi, AB ile yapay zeka dahil olmak üzere bilim ve teknoloji alanlarının yanı sıra, sanayi ve tedarik zincirleri üzerinde de işbirliği yapmayı istediklerini ifade etti.

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni AB'nin Küresel Geçit planına kenetlemeyi arzuladığına işaret eden Xi, iki tarafın BM ve G20 gibi çok taraflı çerçeveler altındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesini, çok taraflılığı savunmasını ve uluslararası ve bölgesel sorunlara siyasi çözüm getirilmesini desteklemesini umduklarını dile getirdi.

ÇİNLİ SÖZCÜ: "AB LİDERLERİ ÇİN'DEN KOPMAYI İSTEMEDİKLERİNİ AÇIKLADI"



Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada da görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verildi. Bakanlık Sözcüsü Wang Wenbin, Charles Michel ve Ursula von der Leyen'in toplantıda, AB ve Çin'in dünyadaki iki büyük güç ve önemli ekonomik ve ticari ortaklar olduklarının altını çizdiklerini aktardı. Çinli Sözcü, "AB liderleri, AB'nin Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini, Çin'den kopmayı istemediklerini belirttiler" dedi. Sözcü, Michel ve von der Leyen'in iki tarafın farklı alanlardaki işbirliğini güçlendirmesini, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğini korumak için birlikte çalışmasını arzuladıklarını ifade ettiklerini aktardı.

DÖRT YIL SONRA İLK YÜZ YÜZE ZİRVE



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, bugün Çin Başbakanı Li Qiang ile birlikte 24. Çin-AB Üst Düzeyli Ekonomi Diyaloğu'na eş başkanlık edecek.

Dört yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze düzenlenecek zirvede, Çin ile AB ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra, Ukrayna krizi ve Ortadoğu'daki son durum gibi konuların ele alınması bekleniyor.