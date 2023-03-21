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Dünya

Xi: Putin'i Çin'e davet ettim

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya'nın başkenti Moskova'daki hükümet binasında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede, 'Başkan Putin'i Çin'e davet ettim' dedi.

IHA21 Mart 2023 Salı 13:52 - Güncelleme:
Xi: Putin'i Çin'e davet ettim
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak dün geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarını sürdürüyor. Xi, hükümet binasında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından karşılandı. İki ülke bayraklarının bulunduğu alanda resmi tokalaşma ve fotoğraf çekimi gerçekleştiren Xi ve Mişustin, daha sonra görüşmeye geçti. Xi'yi yeniden devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Mişustin, "Rusya ile Çin arasındaki dostluğun ve partnerliğin geliştirilmesindeki kişisel katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

"BÜYÜK KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE SAHİBİZ"

Çin ve Rusya'nın stratejik ortaklar olduğunu ve Çin'in Rusya ile ayrıcalıklı bağlarının bulunduğunu belirten Xi, "Çin ve Rusya arasında tüm alanlardaki stratejik öncelikleri devam ettiriyoruz. Büyük komşuluk ilişkilerine ve kapsamlı stratejik ortaklığa sahibiz. Dün, Başkan Putin'e onun için de uygun bir zaman diliminde Çin'e gelmesi için davette bulundum" ifadelerini kullandı. Başbakan Mişustin ve Çin Başbakanı Li Qiang arasındaki düzenli görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Xi, Mişustin'i de Çin'e davet etti. Mişustin, görüşmenin sona ermesinin ardından Xi'ye kapıya kadar eşlik etti.

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