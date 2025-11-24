İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4346
  • EURO
    49,023
  • ALTIN
    5561.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • X'in konum özelliği Trump destekçisi bazı hesapların yurt dışı merkezli olduğu tartışmalarına yol açtı
Dünya

X'in konum özelliği Trump destekçisi bazı hesapların yurt dışı merkezli olduğu tartışmalarına yol açtı

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda getirilen yeni konum özelliği sonrası Başkan Donald Trump destekçisi bazı hesapların yurt dışı merkezli olduğu tartışıldı.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 12:30 - Güncelleme:
X'in konum özelliği Trump destekçisi bazı hesapların yurt dışı merkezli olduğu tartışmalarına yol açtı
ABONE OL

X sosyal medya platformunda kullanıcıların hangi ülkede olduğunu gösteren konum özelliğinin getirilmesinin ardından bazı hesapların mevcut konum bilgileri de merak konusu oldu.

NBC News kanalının haberine göre, X platformunda Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganına sahip çok sayıda yüksek takipçili hesabın konumunun ABD dışında olduğu görüldü.

Çok sayıda kullanıcı tarafından bu hesaplardan bazılarının Doğu Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunduğunu gösteren paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığının hesabının İsrail merkezli olduğunu iddia eden paylaşımlar da yapılırken, Bakanlık söz konusu iddiayı yalanlayarak hesabın sadece ABD'den yönetildiğini kaydetti.


ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.