X'in San Francisco'daki merkez ofisi kapatılıyor

The New York Times gazetesi, X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino'nun, çalışanlarına gönderdiği e-postaya ulaştı.

Buna göre, e-postada Yaccarino, gelecek haftalarda eski adı Twitter olan X'in San Francisco'daki merkez ofisinin kapanacağını duyurdu.

Çalışanların San Jose'deki mevcut ofislere taşınacağını ifade eden Yaccarino, Palo Alto bölgesinde, Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile paylaşılacak mühendislik odaklı bir ofis açılacağını da ifade etti.

- Musk, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini taşıma kararı almıştı

Elon Musk, temmuzda, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıklamıştı.

Musk'ın kararı, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet yönelimi bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından gelmişti.

Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a belirtmiş olduğunu aktarmıştı.