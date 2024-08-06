İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5894
  • EURO
    36,7021
  • ALTIN
    2605.15
  • BIST100
    10083.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • X'in San Francisco'daki merkez ofisi kapatılıyor
Dünya

X'in San Francisco'daki merkez ofisi kapatılıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in, California eyaletinin San Francisco kentindeki merkez ofisinin kapanacağı duyuruldu.

AA6 Ağustos 2024 Salı 11:02 - Güncelleme:
X'in San Francisco'daki merkez ofisi kapatılıyor
ABONE OL

The New York Times gazetesi, X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino'nun, çalışanlarına gönderdiği e-postaya ulaştı.

Buna göre, e-postada Yaccarino, gelecek haftalarda eski adı Twitter olan X'in San Francisco'daki merkez ofisinin kapanacağını duyurdu.

Çalışanların San Jose'deki mevcut ofislere taşınacağını ifade eden Yaccarino, Palo Alto bölgesinde, Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile paylaşılacak mühendislik odaklı bir ofis açılacağını da ifade etti.

- Musk, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini taşıma kararı almıştı

Elon Musk, temmuzda, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıklamıştı.

Musk'ın kararı, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet yönelimi bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından gelmişti.

Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a belirtmiş olduğunu aktarmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.