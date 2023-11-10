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Dünya

X'ten skandal karar: Filistin'e destek veren derginin paylaşımlarını dondurdular

Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları (KNE), X sosyal medya platformunun, KNE'nin yayın organı olan 'Odigitis' isimli derginin hesabını, Filistin'i destekleyen mesajları nedeniyle birkaç saat dondurduğunu kaydetti.

AA10 Kasım 2023 Cuma 17:16 - Güncelleme:
X'ten skandal karar: Filistin'e destek veren derginin paylaşımlarını dondurdular
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Odigitis, X hesabında yaptığı açıklamada, X'in, "Odigitis'in" onaylı hesabına erişimin Filistin'e ilişkin bir paylaşım nedeniyle birkaç saatliğine durdurulduğunu belirtti.

Paylaşımda X'in "kan dökülmesinin yayınlanmasına ilişkin kuralın ihlal edilmesini" gerekçe gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Anlaşılan, bu şirketin haksız kan döken, onlarca yıldır katil İsrail devletinin ablukası altında yaşayan, su, gıda, ilaç, elektrik gibi temel ihtiyaçlarda trajik eksikleri olan bir halkın soykırımına, yok edilmesine neden olan kişilerle sorunu yok. (Binyamin) Netanyahu'nun resmi hesabının dondurulduğunu görmedik." ifadeleri yer aldı.

X'teki paylaşımda KNE'nin Filistin halkına destek için etkinlik ve eylemlerini de sürdüreceği bildirildi.

  • KNE Gençlik Kolları
  • Odigitis
  • Filistin desteği

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