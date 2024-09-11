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Dünya

Yagi Tayfunu'nun sıradaki durağı Vietnam: Ölü sayısı 143'e yükseldi

Çin ve Filipinler'i etkisi altına alan Yagi Tayfunu Vietnam'ın kuzeyini vurdu. Tayfununun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e çıkarken, kayıp 58 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Yagi Tayfunu'nun sıradaki durağı Vietnam: Ölü sayısı 143'e yükseldi
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Vietnam Plus internet sitesinin haberine göre, Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden afete ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yagi nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığı, kayıp 58 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 143'e yükseldiği aktarılan açıklamada, afetten etkilenen bölgelere gıda yardımı gönderileceği bildirildi.

4 MİLYON DOLARLIK YARDIM PAKETİ

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Yagi'nin etkilediği Haiphong kentine gitmiş, zararın karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onaylamıştı.

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmişti.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini de 7 Eylül'de vuran tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

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