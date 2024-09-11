Vietnam Plus internet sitesinin haberine göre, Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden afete ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yagi nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığı, kayıp 58 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 143'e yükseldiği aktarılan açıklamada, afetten etkilenen bölgelere gıda yardımı gönderileceği bildirildi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Yagi'nin etkilediği Haiphong kentine gitmiş, zararın karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onaylamıştı.

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmişti.

Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini de 7 Eylül'de vuran tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.