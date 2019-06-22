Yahudi gazeteci Mursi’nin mezarında

İsrail’in KAN televizyonu Arap İşleri ve Ortadoğu Muhabiri Roi Kais yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve yerli veya yabancı hiçbir basın mensubunun yaklaştırılmadığı İhvan mürşitlerinin de defnedildiği mezarlığın önünden İbranice yayın yaptı. Mezarların içinde rahatlıkla dolaşan Kais, daha sonra yayını Kahire sokaklarında sürdürdü. Ülkede hayatın doğal seyrinde devam ettiğini belirten Kais, Mursi’nin vefatının Mısır sokağındaki yansımasına ilişkin ise şunları söyledi: “Mursi’nin, mahkeme salonunda sanık kafesinde vefat etmesi sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında şafak vaktinde defnedilmesiyle oluşan bu büyük dramın, Mısır sokağında herhangi bir etkisi olmadı. Sanki hiç olmamış gibi.”

MURSİ’Yİ TAHKİR ETTİ Mursi’nin vefatının aynı şekilde Mısır basınında da çok basit bir şekilde yer aldığını ve Mursi’nin basında tehlikeli biri olarak değerlendirildiğini ifade eden İsrailli gazeteci Kais, yayın sırasında Kahire’de bir kahvede oturarak ülkenin en önemli gazetelerinden El-Ahram’ı karıştırıyor ve “Mursi’nin vefatından hiçbir şekilde söz edilmiyor.” ifadelerini kullanıyor.