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Dünya

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da okul yaktı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Aynbus beldesinede bulunan bir ilkokulun bir sınıfını ateşe verirdi.

AA28.01.2020  14:45 - Güncelleme: 28.01.2020  14:45

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Nablus kentine bağlı Aynbus beldesine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Baskına katılan Yahudi yerleşimciler, beldedeki ilkokulun bir sınıfını ateşe verirken, okulun duvarlarına da İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Ateşe verilen sınıf tamamen yanarken, saldırganların belde yakınındaki yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim biriminden oldukları belirtildi.

Yahudi yerleşimciler, geçen cuma günü de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Safafa Mahallesi'nde bir camiyi ateşe vermişti.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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