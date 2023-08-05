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Dünya

Yahudi yerleşimciler bir Filistinliyi katletti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Burka köyünde Yahudi yerleşimcilerin silahlı saldırısına uğrayan Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 01:23 - Güncelleme:
Yahudi yerleşimciler bir Filistinliyi katletti
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin koruması altında Burka köyünün batısı ile kuzeybatısındaki bölgelere baskın düzenledi.

Yerleşimciler, bölgedeki Filistin halkının topraklarına el koyarak yerleşim yeri kurmak istediklerini göstermek için yanlarında hayvan da getirdi.

Filistinli köylülerin, Yahudi yerleşimcileri geri püskürtmek istemesiyle çıkan çatışmada bir Filistinli öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu ölen Filistinlinin Kusay Cemal Matan (19) olduğunu açıkladı.

Hamas, 19 yaşındaki Matan'ın öldürülmesi dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı koymak için Filistinlileri seferberliğe çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak Yahudi yerleşimcilerin, Burka köyünde masum Filistinlilere düzenlediği silahlı ve organize saldırıları kınadı.

Batı Şeria, sene başından bu yana sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

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