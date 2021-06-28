Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 06:42 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 06:42

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Tubas'a bağlı Teyasir köyünün doğusunda 3 Filistinli genci darbetti.

Filistinli gençlerin Tubas Türk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup yerleşimcinin, Nablus'un güneyindeki Duma köyü yakınlarında Yusuf Feyyad Devabşe isimli Filistinlinin aracına ateş açtığını söyledi.

Daglas, saldırı sonucu aracın camlarının kırıldığını ancak can kaybı olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, yıl başından 21 Mayıs'a kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 154 ve yaralanmayla sonuçlanan 66 saldırı kayda geçti.