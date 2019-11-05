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Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 400 zeytin ağacının mahsulünü çaldı.

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Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 400 zeytin ağacının mahsulünü çaldı.
 
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Lubben Beldesi Belediye Başkanı Samir Uveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belde yakınlarındaki Alei Zahav yerleşim birimi sakini bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinli Nubani ailesine ait 400 zeytin ağacının mahsulünü çaldığını söyledi.
 
Zeytin ağaçlarının Yahudi yerleşim birimi yakınında olduğunu ve sahiplerinin ancak İsrail makamlarından izin alarak kendi arazilerine girebildiğini aktaran Uveys, şunları kaydetti:
 
"Nubani ailesi, bir süre önce yaptığı izin başvurusuna ancak bugün cevap alabildi. Arazilerine girdiklerinde mahsullerinin tamamının çalındığını gördüler. Aile, çalınan mahsulden yaklaşık 700 kilogram zeytinyağı elde etmeyi planlıyordu."
 
İsrail makamlarının Yahudi yerleşimcilere yardım ettiğini ve onlara koruma sağladığını söyleyen Uveys, Yahudi yerleşimcileri "hırsızlık" ile suçladı.
 
İsrail makamları, arazi sahiplerinin yıl boyunca buraya girmelerini izne bağlıyor ve topraklarını denetlenmelerini engelliyor. Bu durum, söz konusu arazileri Yahudi yerleşimciler için bir hedef haline getiriyor.
 

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