Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ırkçı saldırı gerçekleştirdi

Yerleşim karşıtı Filistinli aktivist Visam ed-Diyk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kefr ed-Diyk beldesine sabah baskın düzenleyerek Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini söyledi.

Diyk, Yahudi yerleşimcilerin bölge sakinlerine ait araçların üzerine ve evlerin duvarlarına İbranice, "Araplara ölüm" gibi ırkçı sloganlar yazdığını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.