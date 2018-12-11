Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da 'ırkçı saldırı'

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beyteyn beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimcinin Beyteyn beldesine baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait 7 aracın lastiklerini patlattığı, araç ve evlerin üzerine İbranice ırkçı ifadeler yazdığı belirtildi.

Görgü şahitleri, ayrıca Filistin kasabalarının sıklıkla Yahudi yerleşimcilerinin saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde 2015 yılında Devabişe ailesine ait evin ateşe verilmesi ve 18 aylık Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe’nin şehadetleri olayı, Bedel Ödetme Örgütü’nün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.