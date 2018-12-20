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Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te 'ırkçı saldırı'

Bir grup Fanatik Yahudi, Filistinlilere ait onlarca aracı tahrip ederek bazı evlerin duvarlarına 'ırkçı' sloganlar yazdı.

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Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca aracı tahrip etti ve bazı evlerin duvarlarına "ırkçı" sloganlar yazdı.
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'nde bulunan Pisgat Zeev Yahudi yerleşim birimi çevresinde yaşayan Filistinlilerin araçlarına zarar veren fanatik Yahudiler, birçok evin duvarına da "Araplara ölüm" ve benzeri ırkçı sloganlar yazdı.
 
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Pisgat Zeev Yahudi Yerleşim Birimi yakınında "araçlara verilen zarar ve evlerin duvarlarına yazılan sloganlarla" ilgili soruşturma açıldığı ve zanlıların arandığı belirtildi.
 
Öte yandan mahalle sakinlerinden Filistinli Ömer Gurabli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde, kendilerine ‘Bedel Ödetme’ adını veren fanatik Yahudilerin mahallede onlarca aracın lastiklerini patlattığı ve evlerin duvarlarına Arap karşıtı sloganlar yazdığını gördüğümüzde doğrusu şaşırdık." dedi.
 
İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlileri koruyamadığına dikkati çeken Gurabli, uluslararası camiadan Filistinlilere korunma sağlanması talebinde bulundu.
 
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "HaKibutsa Lişalem HaKinas" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.
 
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde 2015 yılında Devabişe ailesine ait evin ateşe verilerek, 18 aylık Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe'nin şehit edilmesi, Bedel Ödetme Örgütü’nün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

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