Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine saldırıları artarak devam ediyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ummu Safa köyüne saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimcilerin köydeki evlere ve araçlara taş attığı kaydedilen açıklamada, yerleşimcilerin köylülerle çatışarak, bazı Filistin mülklerini ateşe verdikleri aktarıldı.

Görgü tanıkları da yerleşimcilerin Ummu Safa'da yaşayan Filistinlilere ateş açtığını söyledi. Görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin basın ekiplerine ateş açtığını ve kamera gibi bazı ekipmanların zarar gördüğünü kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerleşimcilerin Ummü Safa yakınlarında bir ambulansa saldırdığı ve taş atarak sürücüyü yaraladığı belirtildi.

İSRAİL GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR



İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 2'si çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda, 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175'e yükseldi.