Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısı sonucu şehit olan Filistinli kadın toprağa verildi İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısı sonucu şehit olan Filistinli Aişe Muhammed Radi son yolculuğuna uğurlandı.