Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısı sonucu şehit olan Filistinli kadın toprağa verildi
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısı sonucu şehit olan Filistinli Aişe Muhammed Radi son yolculuğuna uğurlandı.
- AA
Filistin'in Nablus kentinde içinde bulunduğu araca taşla saldıran Yahudi yerleşimcilerin şehit ettiği Aişe Muhammed Radi için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
Nablus'taki En-Necah Hastanesi'nden alınan Filistinli kadının cenazesi Selfit kenti yakınlarında bulunan Bidya beldesindeki evine getirildi. Radi'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanında toprağa verildi.
Yahudi yerleşimciler dün akşam Nablus'un güneyindeki Havvara güvenlik noktası yakınında seyir halindeki bir araca taşlarla saldırmış, başından ağır yaralanan 45 yaşındaki Filistinli Radi kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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