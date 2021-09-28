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Dünya

Yahudiler Filistinlilere saldırdı

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında Filistinlilere taşlarla saldırdığı, bazılarını yaraladığı, çok sayıda ev ve araca da zarar verdiği bildirildi.

AA28 Eylül 2021 Salı 18:56 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 18:56
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Filistin basınında yer alan haberlere göre, çok sayıda Yahudi yerleşimci El Halil'e bağlı Yatta beldesi kırsalında Filistinlilerin yaşadığı bölgelere baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait evleri ve araçları taşladığı, saldırıya tepki gösteren bazı Filistinlileri de yaraladığı ifade edildi.

Filistinlilerin de Yahudi yerleşimcilere taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait evleri taşladığı görülüyor.

Filistin sağlık kuruluşlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, İsrail basınında çıkan haberlerde söz konusu olaylarda 3 Yahudi yerleşimci ile 2 Filistinlinin yaralandığı, durumlarının ise ağır olmadığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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