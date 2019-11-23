Kutsal bayramları nedeniyle Camiiye baskın düzenlediler!

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Yahudiler ''Sare Bayramı'' nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi

İsrail, Yahudilerin kutladığı 'Sare Bayramı' sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın yaptı.

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Yahudilerce, Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Sare'nin defnedildiği mağarayı satın almasının yıl dönümü kabul edilen "Sare Bayramı" sebebiyle binlerce Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin koruması altında mağaranın üzerine inşa edildiğine inandıkları Harem-i İbrahim Camisi'ne girdi.

Müslümanların girişine kapatılan ve ezan okunmasına da izin verilmeyen camide toplanan Yahudi yerleşimciler, çevredeki Filistinlilere de saldırdı.

Yahudilerin Filistinlilere ait ikametlere de saldırması sebebiyle evlerden kadın ve çocuk çığlıkları yükseldi.

İsrail askerleri ise cami etrafındaki esnafı iş yerlerini kapatmaya zorladı ve Filistinlilerin cami çevresine yaklaşmasına izin vermedi.

Yahudi yerleşimciler, geceyi geçirmek için caminin avlusunda çadır kurdu ve yüksek sesle müzik dinledi.

Yahudi inanışına göre Hazreti İbrahim, eşi Hazreti Sare'nin ve onların soyundan gelen peygamberlerin defnedildiği ve sonradan üzerine Harem-i İbrahim Camisi'nin yapıldığı mağarayı satın aldı. Yahudiler bugünü "Sare Bayramı" olarak kutluyor.

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