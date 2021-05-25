İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2021 Salı / 13 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,469
  • EURO
    10,3848
  • ALTIN
    516.816
  • BIST100
    1400.22
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yahudilerin Kudüs hayaline dikkati çekti: Sultan Abdulhamit engel oldu
Dünya

Yahudilerin Kudüs hayaline dikkati çekti: Sultan Abdulhamit engel oldu

Eski Mısır Müftüsü Ali Cuma, 'Osmanlılar, hükümdarlıkları boyunca Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durdu. Yahudilerin, Kudüs hayaline Sultan Abdulhamit engel oldu.' dedi.

AA25 Mayıs 2021 Salı 19:59 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 20:06
ABONE OL

Cuma, resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin Kudüs'e verdiği önem ve Yahudilerin emellerine karşı aldığı tutum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Osmanlılar, hükümdarlıkları boyunca Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durdu." ifadelerini kullanan Cuma, Yahudilerin Kudüs hayaline engel olan kişinin Sultan Abdulhamit olduğunu aktardı.

Cuma, "Sultan 2. Abdülhamit tahttan indirildiğinde Yahudiler bu duruma çok fazla sevinmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı Devleti'nin Yahudilere Mekke, Medine ve Kudüs hariç tüm toprakların kapılarını açtığını belirten Cuma, onların buna rağmen "gözlerini Kudüs ve Filistin topraklarına diktiklerini" ancak Osmanlı'nın sağlam tutumları karşısında emellerine ulaşamadıklarını ifade etti.

Cuma, "Osmanlı Devleti, Kudüs'e özel bazı kanunlar yürürlüğe koymuştu. Bunlardan bir tanesi, süresi 3 ayı geçmeyecek şekilde Hac ve kutsal ziyaretler hariç herhangi bir Yahudi'nin Filistin'e girişine izin verilmemesiydi." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.