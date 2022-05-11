Yakın zamanda Türkiye'ye gelecek! Burita: İlişkilerimizi güçlendireceğiz

Fas Dışişleri Bakanı Burita ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla düzenlenen DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bakanlar toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.



Burita, "Fas Kralı 6. Muhammed ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendirme noktasında çalışıyoruz." dedi.



Bakan Çavuşoğlu ile bu bağlamda iki ülke arasındaki iş birliği mekanizmalarının devreye konulması noktasında anlaşmaya vardıklarını belirten Burita, yakın zamanda Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.



Burita, Bakan Çavuşoğlu ile Fas-Türkiye Ekonomi Komitesinin toplantısının düzenlenmesinin gerekliliği konusunda da anlaşmaya vardıklarını belirterek, iki ülke arasındaki özel sektör görüşmelerini artıracaklarını ve Türkiye ile ortaklığı güçlendireceklerini ifade etti.



İki ülke arasında çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda görüş birliğinin olduğuna işaret eden Burita, "Türkiye'nin Batı Sahra konusundaki tutumunu takdir ediyoruz ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde, ortaklığı güçlendirme hırsı olan iki Müslüman ülke olarak, temel meselelerinde Türkiye'nin yanında yer alıyoruz." dedi.



Burita, iki dost ve ortak ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri çerçevesinde bir dizi konuda Türkiye ile telefonla sürekli temas halinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile özellikle Libya konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.



Türkiye'nin bölgesel ve küresel birçok konuda aktif rol oynadığına dikkati çeken Burita, Türk mevkidaşı ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüştüğünü vurguladı.



DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bakanlar toplantısına katılmak üzere Fas'a gelen Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi ve sonrası bir dizi ülkenin bakanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Fas'ın Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ortak davetiyle bugün düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor.



ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.