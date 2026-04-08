Yakıt krizi uçuşları vurdu: Normale dönmesi aylar sürecek

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, Singapur'da düzenlediği basın toplantısında, ABD-İran ateşkesinin havacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Ateşkes sonucunda ham petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini ancak rafineriler üzerindeki etkiler nedeniyle jet yakıtı maliyetlerinin bir süre daha nispeten yüksek kalacağını belirten Walsh, "Hürmüz Boğazı yeniden açılsa bile Orta Doğu'daki rafineri kapasitesinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle arzın olması gereken seviyeye dönmesi birkaç ay alacak." diye konuştu.

Walsh, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı biçimde açılmasının petrol ve jet yakıtı da dahil rafine ürünler açısından çok olumlu olacağını ifade etti.

Avrupa'nın jet yakıt talebinin yaklaşık yüzde 30'u Basra Körfezi'nden karşılanıyordu. Yaşanan kesinti nedeniyle Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artışla rekor seviyelere çıkmıştı.

İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilmiş, bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulunmuştu.