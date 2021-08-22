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Dünya

Yaklaşan tehlike için uyardı: Askerlerimiz ve vatandaşlarımız hala tehdit altında

Afganistan'daki tahliye işlemlerine devam eden ABD, DEAŞ'ın tehditlerinin sürdüğünü bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, başkent Kabil'de tahliye edilmeyi bekleyen ABD vatandaşları ve Afganlara yönelik 'DEAŞ tehdidi' bulunduğunu doğruladı.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 19:01 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 19:02
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Sullivan, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tehdit gerçek, kritik ve devam ediyor." dedi.

Ellerindeki tüm imkanlarla bu tehdidi önlemeye odaklandıklarını vurgulayan Sullivan, sahadaki Amerikan askerlerinin hava sahasını olası terör saldırılarına karşı savunmak için çok sayıda farklı yöntemler kullandığını belirtti.

ABD'nin olası bir terör saldırının nerede olacağına ilişkin istihbarat yetkilileri ile de çalıştığını aktaran Sullivan, bu tehdidi son derece ciddiye aldıklarını ve önlemek için her türlü çabanın gösterildiğini ifade etti.

Sullivan, son 24 saatte ise Kabil'den 7 bin 500'den fazla kişiyi tahliye ettikleri bilgisini paylaştı.

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