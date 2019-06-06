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75 yaşındaki Çinli kadın Fethiye’de yamaç paraşütü yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen 75 yaşındaki Çinli kadın, yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

  • İHA
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Kızıyla ilçeye tatile gelen Çinli Wang Qiling, Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütlerini görünce uçuş yapmak istedi. Babadağ'ın bin 700 metre yükseklikteki pistine çıkan Qiling ile pilot Barış Aksoy, tandem (ikili) uçuş yaptı. Uçuşun ardından başarıyla yere inen ikiliyi, pistte diğer pilotlar karşıladı. Elindeki bastonla güçlükle yürüyen Qiling'e kızı ve pilotu yardımcı oldu.
 
 
Aksoy, uçuşu aksiyon kamerayla görüntüledi. Gökyüzünde rahat tavırlarıyla dikkat çeken Qiling'in şarkı söylediği ve Aksoy'un paraşütün kontrolünü zaman zaman yolcusuna verdiği görülüyor.
 
 
Türklerin çok misafirperver ve güler yüzlü olduğunu ifade eden Qiling, "Gökyüzünde yamaç paraşütlerini görünce ben de yapmak istedim. Hiç korkmadım. Ölüdeniz'i, dağları ve Fethiye'nin birçok yerini gökyüzünden izledim. Türkiye ve buralar çok güzel" dedi.
 
 
Yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy ise Çinli yolcusunun gökyüzünde çok rahat olduğunu, zaman zaman paraşütün kontrolünü kendisine verdiğini anlattı.
 
 
 

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