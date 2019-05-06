Yanan Rus uçağının kara kutusu bulundu

Rusya’da Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev aldı. Yaşanan kazadan sonra uçakta bulunan 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın iniş sırasında tutuşması ile ilgili ilk inceleme çalışmaları başladı. Uçağın enkazı üzerinde başlatılan araştırmalardan sonra 2 kara kutu bulundu. Uçaktaki kazaya dair en net bulguları kaydeden kara kutu incelendikten sonra uçağın tutuşma nedeni ve uçakta yaşanan son saniyeler açığa çıkmış olacak.