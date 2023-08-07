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Dünya

Yangında bile düşmanlığa son vermediler! Türk tarafının yardım teklifini kabul etmediler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Limasol'daki orman yangını ile mücadele için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yardım teklifini kabul etmedi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 17:36 - Güncelleme:
Yangında bile düşmanlığa son vermediler! Türk tarafının yardım teklifini kabul etmediler
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Yetkililerinden alınan bilgiye göre, KKTC, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinin Alasa köyü yakınlarındaki orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere arazöz, itfaiye aracı ve sivil savunma personeli gönderebileceğini Rum yönetimine iletti.

GKRY, KKTC'nin yardım teklifini, yangın kontrol altına alındığı gerekçesiyle teşekkür ederek kabul etmedi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, her ihtimale karşı 4 araç ile 11 personeli Lefkoşa'daki tesislerinde hazır tutuyor.

Alasa köyü yakınlarında perşembe çıkan ve söndürülen orman yangınının dün yeniden başlaması üzerine GKRY İsrail, Lübnan, Mısır ve Yunanistan'dan söndürme çalışmaları için yardım talep etmişti.

Yunanistan'ın 2 uçak gönderdiği söndürme çalışmalarına, Ürdün'ün de 3 helikopterle katıldığı bildiriliyor.

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