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Dünya

Yangınların kontrolden çıktığı Yunanistan'da mühimmat deposu patladı

Yunanistan'ın Magnisia bölgesindeki yangınlarla ilgili durum kontrolden çıkarken, alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla patlama meydana geldi.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 19:54 - Güncelleme:
Yangınların kontrolden çıktığı Yunanistan'da mühimmat deposu patladı
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Yerel basında yer alan haberlere göre, sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve bazı yerleşim yerindekiler tahliye edildi.

Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı.

Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor.

Bölgede deniz yoluyla da tahliyeler yapıldı.

ORMAN YANGINLARINDA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

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