Yanlışlıkla tahliye edilince adeta suç makinesi oldu!

Cezaevinden çıktıktan sonra yoğun şekilde kokain ve alkol kullanmaya başlayan 34 yaşındaki McCann, ilk cinsel saldırısını Nisan ayında Watford’da düzenledi. McCann, iki hafta içerisinde Londra, Manchester ve Cheshire kentlerinde yaşları 11 ile 71 arasında değişen 11 kadın ve çocuğu silah zoruyla kaçırıp, defalarca cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra yakalanan McCann, yapılan yargılamanın ardından silahla alıkoyma, cinsel istismar ve tecavüz suçlarından 33 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.