Yapay zeka 700 haber yazdı

19.12.2019 02:07 - Güncelleme: 19.12.2019 02:07

BBC, seçim gecesi yayınlanan yaklaşık 700 haberin yapay zeka tarafından yazıldığını açıkladı. İngiltere kamu yayın kuruluşu BBC, genel seçimlerde sonuçların açıklandığı her bölge için, bilgisayar tarafından yazılan ayrı bir haber yayınladıklarını açıkladı. Yapay zekanın İngilizce ve Galce olarak yazdığı haberler, yayımlanmadan önce bir editör tarafından kontrol edildi. Yaklaşık 700 haberde, hangi bölgede kimin önde olduğu ve sandıkların ne kadarının açıldığı gibi bilgilere yer verildi. Geçmiş dönemlerdeki oy oranları karşılaştırıldı. Proje yetkilileri, fazla veri akışı sebebiyle bu haberlerin insanlar tarafından yazılmasının imkansız olduğuna vurgu yapıyor. Uzmanlar ise sistemin insanların yerini alması için değil haber akışının zenginleştirilmesi için tasarlandığını söylüyor.