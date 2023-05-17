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Dünya

Yapay zeka şirketi CEO'sundan ABD hükümetine ''düzenleme'' çağrısı

ABD'li yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, ABD Senatosu'nda verdiği ifadede, milletvekillerine hızla gelişen yapay zeka teknolojisi için düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Yapay zeka şirketi CEO'sundan ABD hükümetine ''düzenleme'' çağrısı
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ABD merkezli yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, yapay zekanın kapsamı ve tehlikeleri hakkında ABD Senatosu'nda komite önünde ifade verdi. Milletvekillerini yapay zeka teknolojisini düzenlemeye çağıran Altman, "Hükümetlerin düzenleme getirme müdahalesinin, hızla gelişen modellerle ilgili riskleri azaltmak için kritik olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD'de önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili endişelerini dile getiren Altman, gelecek yıla kadar yapay zeka modellerin daha fazla geliştirileceğini belirterek potansiyel risklere dikkat çekti. Yapay zekanın seçmenleri manipüle etme ve dezenformasyon yapma gibi potansiyellerinin bulunduğunu belirten Altman, bu konunun en büyük endişeleri arasında yer aldığını söyledi. ABD hükümetinin güçlü yapay zeka modellerini geliştiren şirketlere lisans verme uygulamasıyla bu alana düzenleme getirebileceğini kaydeden Altman, lisans verme ve test zorunluluğunun yapay zeka modellerinin yeteneklerinin sınırlandırılması için uygulanabileceğini ifade etti.

OpenAI'ın kullanımı yaygınlaşan yapay zeka robotu ChatGPT, yapay zeka teknolojisindeki yarışın yeniden başlaması ve teknolojinin getirdiği risklerle ilgili endişelerin atmasına neden olmuştu.

Çalışma, alışveriş yapma ve iletişim kurma biçimlerini değiştirme potansiyeline sahip yapay zeka araçları, milyonlarca işin yerini alma potansiyelinin bulunması ve yanlış bilgi yayma gibi suiistimaller nedeniyle eleştiriliyor.

  • OpenAI
  • ChatGPT

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