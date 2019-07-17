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Yapışık ikizler 50 saatte ayrıldı

Kafalarından yapışık olarak doğan iki yaşındaki Pakistanlı ikizler, İngiltere’nin başkenti Londra’da sanal gerçeklik teknolojisi ve 3D yazıcıların kullanıldığı toplamda 50 saati aşan ameliyatlarla ayrıldı.

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DOĞUŞTAN kafadan yapışık olan Pakistanlı ikizler Safa ve Merve Ullah, Londra’da benzeri görülmemiş bir operasyonla ayrıldı. Ameliyattan önce sanal gerçeklik teknolojisiyle çocukların birebir anatomik kopyaları çıkarıldı. İngiliz BBC’nin haberine göre, ameliyat öncesinde 3D yazıcıyla çıkarılan plastik modeller üzerinde prova yapıldı. Operasyon sırasında önce çocukların damarları ayrıldı, akabinde beyinleri ve damarlarını ayrı tutmak için kafalarına plastik bir parça yerleştirildi.

BEYİNLERİ DÜZELTİLDİ 

Şekilleri bozuk olan beyinler, plastik ve buna bağlı bir kasnak sistemiyle düzeltildi. Yaklaşık 100 doktorun katıldığı ameliyatın son aşamasında ise çocuklara kendi kemiklerinden kafatasları yapıldı. 34 yaşındaki Anne Zeynep, “Yaptıkları her şey için hastaneye müteşekkiriz” dedi. 

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