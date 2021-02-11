Yaptırım bahanesiyle büyük vurgun! ABD Venezuela'ya giden 1,2 milyon varil petrolü sattı

star.com.tr 11 Şubat 2021 Perşembe 16:47 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:50

Washington, 'nükleer program ve 'terörist olarak tanımlanan gruplara desteği' gerekçesiyle, Tahran'a çeşitli yaptırım kararları almıştı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti, İran'dan Venezuela'ya gönderilen 4 tankere el koymuş, tankerlerde 1.2 milyon varil petrol olduğu duyurulmuştu.



Adalet Bakanlığı sözcüsü Marc Raimondi'nin açıklamasına göre, el konulan petrolün satışı tamamlandı.

Raimondi, bakanlığın hâlâ Washington DC'deki ABD Bölge Mahkemesinden bir el koyma emri geçmesini beklediklerini, daha sonra elde edilen kazancın ABD'nin Devlet Destekli Terör Fonu'na aktarılacağını söyledi.

Ele geçirilen akaryakıtın satışı, el konulan ve İran petrolü taşıyan bir başka geminin ABD limanına yöneldiği sırada duyuruldu.

Geçtiğimiz hafta Washington, başka bir tankere el konulması için yasal izin talep etti. Yetkililer ham petrolün Irak'tan ziyade İran'dan geldiğini ve ABD'nin terörle mücadele politikalarına aykırı olduğunu söylüyor.

Refinitiv gemi izleme verilerine göre, geminin 15 Şubat'ta ABD Körfezi'ndeki Galveston limanına varması bekleniyor.

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