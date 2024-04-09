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Dünya

Türkiye'nin yaptırım kararı İsrail'i çileden çıkardı! ''ABD'den Ankara'ya yaptırım talep edeceğiz''

Türkiye'nin İsrail'e yönelik ekonomik yaptırımı, Tel Aviv'i adeta çileden çıkardı. İsrail Dışişleri Bakanı Katz kendilerinin de karşı bir ihracat listesi hazırlayacağını duyururken, ABD'den Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

9 Nisan 2024 Salı 14:26 - Güncelleme:
Türkiye'nin yaptırım kararı İsrail'i çileden çıkardı! ''ABD'den Ankara'ya yaptırım talep edeceğiz''
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Ticaret Bakanlığı bu sabah 9 Nisan itibarıyla İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında kısıtlama kararının inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsadığı belirtildi.

Türkiye'nin İsrail'e yönelik ekonomik yaptırımı dünya medyasında geniş yer bulurken, AFP haber ajansı söz konusu kararın İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım gönderme talebini reddetmesinin ardından geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin yaptırım kararına İsrail'den ilk tepki de geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi ticari anlaşmaları tek taraflı olarak ihlal etmekle suçladı ve gereken adımların atılacağını duyurdu.

Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması! Bakanlık tam listeyi paylaştı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz kendilerinin de karşı bir ihracat listesi hazırlayacağını duyurdu ve ABD'deki kuruluşlar ile iletişime geçip Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını isteyeceklerini söyledi.

Katz ayrıca Washington'dan Ankara'ya yaptırım uygulanmasını talep edeceklerini açıkladı.

Katz, "ABD'de hükümet ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini, (ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği ürünler) Amerikan Kongresi'ndeki dostlarımıza da boykot yasalarının ihlallerinin incelenmesini ve buna göre de Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep ettim." dedi.

Türkiye'nin kararı dünya gündeminde

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