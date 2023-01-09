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Dünya

Yaptırım kararına tepki gösterdi: İsrail, Filistin yönetiminin altını oymaya çabalıyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin'e yaptırım kararları alan İsrail'in, 'Filistin yönetiminin altını oymaya çabaladığını' söyledi.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Yaptırım kararına tepki gösterdi: İsrail, Filistin yönetiminin altını oymaya çabalıyor
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde İsrail'in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatması sonrasında gelen yaptırım kararlarını değerlendirdi.

İsrail hükümetinin Filistin'e giden fonları kesme kararına ilişkin Iştiyye, "İsrail, Filistin yönetiminin altını oymaya çabalıyor. İsrail'in bu icraatı, Filistin yönetiminin mali ve kurumsal açıdan iflasa sürükleme çabasından başka bir şey değildir." dedi.

İsrail'in yaptırımları nedeniyle Filistin yönetiminin "halka verdiği hizmetlerin sekteye uğrayabileceğine" dikkati çeken Iştiyye, "Kendi kaderimizi tayin hakkımızı ve özgürlüklerimizi, para ve ayrıcalıklar için feda etmiyoruz. İsrail'in yürüttüğü haydutluk, yağma ve intikam eylemleri, halkımızı ve liderliğimizi siyasi, diplomatik ve hukuki mücadeleden geri döndüremeyecek." ifadelerini kullandı:

- İSRAİL'İN YAPTIRIM KARARLARI

İsrail hükümeti 6 Ocak'ta, BM'de Tel Aviv'in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin'e yönelik 5 maddelik yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail hükümetine bağlı ulusal güvenlikten sorumlu küçültülmüş bakanlar komitesi "Güvenlik Kabinesi"nin, "Filistin yönetiminin İsrail devletine yönelik siyasi ve hukuki savaş açma kararına karşı alınan" bir dizi adımı onayladığı bildirilmişti.

Bu kapsamda İsrail, Filistin'e giden fonların kesilmesi, Filistinli yetkililere uygulanan imtiyazların kaldırılması, insani yardım kuruluşlarının işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerinin engellenmesini de içeren 5 maddelik yaptırım listesi açıklamıştı.

Filistin yönetimi ise İsrail'in Filistin'e yönelik yaptırım kararını "sömürgeci ırkçılık" olarak nitelendirmişti.

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