Yabancı basında yer alan habere göre, Rus kamu kuruluşu Rosteh'e bağlı ülkenin savunma havacılık sektöründe önemli bir oyuncu olan UAC şirketi, Rus ordusuna yeni SU-35S çok amaçlı savaş uçağı partisini teslim etti

NATO tarafından Flanker-E+ olarak bilinen SU-35S, Su-27 gövdesinin son derece modernize edilmiş bir evrimidir ve 4++ sınıflandırmasını korurken beşinci nesil teknolojileri içerir. Aynı anda birden fazla hedefi izleme ve bunlara müdahale etme yeteneğine sahip güçlü bir pasif faz dizili radar, süper manevra kabiliyeti için itme vektörlemeli plazma ateşlemeli motorlar ve ileri kanard veya fren kanatları olmayan yeniden tasarlanmış bir gövdeye sahiptir. Bunun yerine, uçak inişte frenleme için diferansiyel dümen sapması kullanır. Çok çeşitli hava-hava ve hava-yer mühimmatını taşıyacak şekilde donatılmıştır ve motorları art yakıcılar olmadan süpersonik uçuşa izin vererek onu ham kinematik performansta gizli dönem jetlerine teknolojik olarak yakınlaştırır.

SU-35S KAPSAMLI BİR GELİŞTİRME SÜRECİNDEN GEÇTİ

Başlangıçta 2000'lerin başında SU-27'nin bir yükseltmesi olarak tasarlanan SU-35S, 2010'ların ortasında hizmete girmeden önce kapsamlı bir geliştirme sürecinden geçti. Zamanla, hala sınırlı sayıda olan SU-57'den önce gelen Rus Hava Kuvvetleri taktik filosundaki en gelişmiş operasyonel platform haline geldi. Uçak, Suriye'de ve daha yakın zamanda Ukrayna'da hava üstünlüğünü sürdürme, bombardıman ve saldırı görevlerine eşlik etme ve uzaktan hassas mühimmat fırlatma görevlerinde yaygın olarak kullanıldı.

EUROFİGHTER VE F-15 EX GİBİ RAKİPLERİNDEN FARKI NE?

SU-35S'yi Eurofighter Typhoon veya F-15 EX gibi diğer 4+ nesil savaş uçaklarından ayıran şey, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar kapsamı ve art yakıcısız motor performansının birleşimidir. Batılı akranlarının aksine, SU-35S gizliliğe daha az, süper manevra kabiliyetine ve kinetik angajmana daha fazla önem verir. Benzer gövde mirasına dayanan Çin J-11D veya J-16 ile karşılaştırıldığında, SU-35S daha rafine aviyonik ve tahrikten faydalanır. Ancak, Ukrayna'daki Patriot veya NASAMS gibi gelişmiş SAM'ler karşısında savaş alanındaki hayatta kalma kabiliyeti sorgulanmıştır.

Ukrayna'daki aktif çatışmanın ortasında SU-35S'nin teslimatının devam etmesi stratejik önemini vurguluyor. Askeri olarak, Rusya'nın tartışmalı bölgeler üzerindeki hava sahasını kontrol etme ve uzun menzilli seyir füzesi fırlatmaları için kullanılan bombardıman koridorlarını koruma kapasitesini güçlendiriyor. Jeostratejik olarak SU-35S, daha önce Çin ve Mısır'a satılan önemli bir ihracat ürünüdür, ancak aviyonik ve motor bileşenleri üzerindeki yaptırımlar nedeniyle yeni sözleşmeler yavaşlamıştır. Yurt içinde, Rusya'nın havacılık sektöründe endüstriyel ivmeyi sürdürmeye ve Komsomolsk gibi savunma üretim merkezlerinde yüksek vasıflı işgücünü korumaya yardımcı olur.

BİRİM BAŞI TAHMİNİ FİYATI 40-45 MİLYON DOLAR

SU-35S programı, ön cephe savaş uçakları için istikrarlı tedarik sağlayan Rusya Devlet Silahlanma Programı kapsamında finanse ediliyor. Kesin birim maliyetleri sınıflandırılmış olsa da, tahminler uçağı birim başına yaklaşık 40-45 milyon dolar olarak gösteriyor. Son bilinen ihracat sözleşmesi Mısır ile yapılmış olsa da teslimatın tamamlanması belirsiz. Bu arada Rusya'nın iç siparişleri istikrarlı kalmaya devam ediyor. Rostec, yabancı teknoloji yasaklarının getirdiği kısıtlamalara rağmen önceki yıllık çıktı rakamlarını aşmayı hedefleyerek 2030 yılına kadar üretim verimliliğini %30 artırma planlarını doğruladı.

Su-35S savaş uçaklarının bir başka partisinin daha teslim edilmesi, Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksinin, özellikle havacılık alanında, dirençli kaldığını teyit ediyor. Yaptırımlar ve ihracat kısıtlamaları altında bile United Aircraft Corporation, bugün hizmette olan en yetenekli gizli olmayan savaş uçaklarından birinin seri üretimini sürdürüyor. Rus Hava Kuvvetleri için SU-35S yalnızca bir silah sistemi değil, aynı zamanda hava sahasındaki stratejik hırsın devam eden bir sembolüdür; rakiplerin hava sahası hakimiyetini engellemek, uzaktan saldırı yeteneklerini garantilemek ve Avrasya genelinde güvenilir bir havacılık caydırıcılığı yansıtmak için tasarlanmıştır.