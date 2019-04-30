‘Yaptırımlar ABD’nin müttefiklerini kızdıracak’

Trump’ın, İran’dan doğalgaz alan ülkelerin bir kısmına uygulanan yaptırım istisnasının kaldırılması kararının geri tepeceğini söyleyen Zarif, “Halk mutlu değil, Çin mutlu değil, Türkiye mutlu değil, Rusya mutlu değil, Fransa mutlu değil. ABD’nin müttefikleri bu olanlardan hiç memnun değil ve buna karşı koymanın yollarını bulacaklarını söylüyorlar” dedi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Washington’dan Zarif’e yanıt gecikmedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CSPAN’e verdiği mülakatta “Bölgedeki müttefiklerinin Trump’ı İran’la bir çatışmaya zorladığını söylemek tamamen saçmalık. Çinli şirketlerin yaptığı açıklamalar var, İran’dan doğalgaz almayı durduracaklarına dair. Birkaç hafta önce de Türk Dışişleri Bakanı’yla görüştüm. Neler olacağını göreceğiz” diye konuştu.