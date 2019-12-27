Yaptırımlarla ilgili ilginç çıkış: Kaldıraç görevi görüyor

star.com.tr 27.12.2019 10:14 - Güncelleme: 27.12.2019 10:14

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rusya ve Avrupa arasındaki işbirliğinin artmasıyla ABD'den gelen yaptırımların, bağların geliştirilmesinde itici güç işlevi gördüğünü söyledi.

Açıklamasında ''Gördüğünüz gibi bu yıl, Avrupa'yla siyasi alanda, iş dünyasında daha güçlenen kapsamlı temaslarımız oldu.'' ifadelerini kullanan Oreşkin, ABD'nin yaptırımlarının ve diğer eylemlerinin Rusya ve Avrupa'yı daha da yakınlaştırdığını açıkladı.

ABD'nin Kuzey Akım 2 konusundaki tutumunun da aynı etkiyi yaptığını belirten Oreşkin, ''Bu yüzden, daha yakın temaslarımız var, tartışıyor ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bir yıl önce nerede olduğumuza kıyasla çok daha yakınız" dedi.

Rusya ve Fransa'nın yaptırımlar konusunda son zamanlarda görüşmeler yürüttüğünü söyleyen Oreşkin, Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire'nin ABD yaptırımlarını “kabul edilemez” olarak nitelendirdiğini belirtti.

Kuzey Akım 2 projesinin, ABD'nin kendi toprakları ötesindeki yaptırımlara dikkat çeken Rus bakan, ''Bu sadece bizim tarafımız için değil, Avrupa tarafı için de da büyük bir sorun teşkil ediyor.'' dedi.

Rusya bakana göre, bu yıl küresel büyümenin 2009 yılından bu yana en zayıf olduğu gerçeğinin arkasındaki nedenlerden biri, küresel ticareti vuran tek taraflı eylemler.

''KENDİ İMKANLARIMIZLA BİTİRİRİZ''

Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyacak Nord Stream 2 projesinde Danimarka kıyılarındaki boru hattını döşeyen İsviçre-Hollanda şirketi Allseas, ABD'nin yaptırımları gerekçesiyle projeden çekildiğini duyurmuştu.

Şirketin çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, ''Allseas, ABD Hazine Bakanlığı yüzünden projeyi tamamlayamazsa, kendi imkanlarımızla projenin inşaatını bitirebiliriz.'' dedi.

Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, projenin her şeye rağmen tamamlanacağı konusunda güvence verdi. Bir gazetecinin Allseas şirketinin çekilmesi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Peskov, ''Ayrıntı veremem ama projeyi tamamlayacak yeteneklerimiz var.'' dedi. Peskov, projenin bitimi ile ilgili tarih vermezken, ''Ne kadar erken, o kadar iyi'' ifadesini kullandı.

Öte yandan Kuzey Akım 2'nin inşaat projesinde Gazprom'un ortağı olan Alman şirketi Uniper, boru hattının inşaatını tamamlayacaklarına dair duyduğu güveni yineledi.

TÜRKİYE VE RUSYA ''KARŞILIK VERİRİZ DEDİ'', ALMANYA TEPKİLİ

ABD'nin 2020 savunma bütçesini görüşen Temsilciler Meclisi tasarıya, Kuzey Akım 2 ve Türk Akım projesine yaptırım uygulanması da eklemişti. 17 Aralık'ta Senato'dan onay alan tasarı, 20 Aralık'ta Trump'ın imzasıyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

ABD'nin başta Türkiye ve Almanya olmak üzere ticari ortaklarının egemenlik haklarını görmezden gelerek uygulamaya çalıştığı yaptırımlar, Türkiye, Almanya ve Rusya'nın sert tepkisiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırımlara yaptırımlarla karşılık verileceğini sert bir dille duyururken, Rusya yaptırımların cevapsız kalmayacağını ve projelerin sonlandırılacağını açıkladı.

HANGİ ŞİRKETLER ETKİLENECEK

Beyaz Saray'dan çıkacak onay sonrası Nord Stream 2 projesinde faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini durdurmaları için 30 gün süre tanındı. Şirketlerle ilişiği olan şahısların vizeleri iptal edilecek ve mal varlıklarına konulan engellerle karşılaşacaklar.

Projede yer alan Avrupalı ​​şirketler arasında Alman enerji firmaları Wintershall ve Uniper, Fransız çokuluslu Engie, İngiliz-Hollanda petrol ve gaz devi Royal Dutch Shell ve Avusturya enerji şirketi OMV yer alıyor.

NORD STREAM - 2

Proje, Rusya kıyılarından Baltık Denizi'nden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasiteli iki gaz boru hattının inşasını içeriyor.

Boru hattı, toprak ve deniz alanlarından Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgelerinden geçiyor.

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Nord Stream-2'ye aktif olarak karşı çıkıyor. Polonya'ya, Letonya'ya ve Litvanya'ya gibi ülkelerin yanı sıra, Avrupa'ya kendi LNG ihracatının satışını teşvik eden ABD de projeye karşı çıkıyor.

TÜRK AKIM PROJESİ

Türk Akımı projesinde ise, 15.75 milyar metreküp kapasiteli iki hattan oluşan bir gaz boru hattının inşası öngörülüyor. Doğalgaz boru hattının, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin gaz tedarikini karşılaması için Rus gazının Türkiye üzerinden taşınmasını öngörüyor.

Rusya'nın Gazprom şirketi, bu hat üzerinden akacak gaz için Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ı pazar olarak görüyor.