Yarasalar, çekirgeler derken şimdi de bu manzara! Yüz binlercesi sahile vurdu

star.com.tr 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:00 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:00

Tüm dünyada esrarengiz bir şekilde toplu yarasa ölümleri, her yeri istila eden çekirge ve karınca sürüleri konuşulurken, bir esrarengiz haber de Avrupa kıyılarından geldi.



İngiltere'nin Scarborough şehrinde sahilde yürüyen Sue Wetherill, kıyıya vuran yüz binlerce ölü böceği görünce manzara karşısında şoke oldu.

Sahildeki ölü böcekleri telfonuyla görüntüleyen Wetherill, görüntüleri "Egzersizimi yapıyordum ve sahil boyunca yürüdüm. Sonra küçük küçük deniz kabuklularına benzeyen bir şeyler gördüm. Bunlar kitleler hainde böceklerdi. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim.' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Wetherill, Facebook hesabına resim gönderdikten sonra, başka kullanıcıların da kıyıda benzer manzaralara tanık olduklarını yazdıklarını söyledi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ekolog Dan Lombard, durumun muhtemelen sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Lambord "Bu yoğun nüfus, ilkbahar için kış uykusundan uyandı. Ancak geçen haftanın başında, kuzey doğu rüzgarları esti. Hemen ardından sıcak bir hava yaşadık. Ilıktan tekrar soğuğa geçtik Bu da durumun gerçekleşmesine neden oldu.' dedi.

Scarborough ve Burniston Sahil Güvenlik Kurtarma Ekibi, böceklerin genellikle anakara Avrupa'da bulunan böcekler olduğunu ve olayın araştırılacağını açıkladı.

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