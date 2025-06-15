Yardım değil ölüm tuzağı! 7 Filistinli şehit oldu

Sağlık kaynaklarına göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde, sözde insani yardım için kurulan bir dağıtım merkezinin yakınında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 5 kişi şehit oldu.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yardım noktasına yaklaşan sivillere ateş açan İsrail askerleri, 2 Filistinliyi şehit etti.

Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı şekilde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zatar bölgesinde de yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivillere İsrail güçlerince ateş açılması sonucu pek çok kişi yaralandı.

Öte yandan, İsrail topçuları Han Yunus'un kuzeyinde yer alan Hamed bölgesine yoğun saldırılar düzenleyerek birçok konutu hedef aldı.

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda en az 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun hastanelerin çevresine yönelik tahliye tehditleri ve saldırılarının sağlık hizmetlerini felç ettiğini, hastanelerin tamamen hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini her zaman desteklediklerini ve bu desteği sürdüreceklerini söyledi.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in saldırılarını kınayarak İran ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Tunus'ta yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkıyla dayanışmak ve Mağrip Direniş Konvoyu'na destek amacıyla miting yaptı.

Gazze'ye ilerleyen ve Libya'nın Sirte kenti girişindeki kontrol noktasında 12 Haziran akşamından bu yana bekletilen Mağrib Direniş Konvoyu, Misrata kenti sınırları içine döndü.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Fransa, İtalya, İspanya, Norveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü "soykırım savaşının" durdurulmasına yönelik çabaları ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump'ın 79. doğum gününde iç ve dış politikalarını protesto etmek için "Krallara hayır günü" (No Kings day) adı altında gösteri ve mitingler düzenledi.

Yunanistan Emniyet Teşkilatı (ELAS), yarın Larisa kentinde "Filistin için Küresel Eylem Günü" kapsamında düzenlenecek destek gösterilerini, aynı güne denk gelen "Etz Hayim" Sinagogu'nun açılış töreni nedeniyle yasakladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerine kurdukları pusuda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Mağrip Direniş Konvoyu, bekletildiği Libya'nın Sirte kenti girişindeki kontrol noktasında, Hafter güçlerinin konvoydaki 4 aktivisti gözaltına aldığını duyurdu.

00:02 İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 4 gündür süren internet kesintisinin sona erdiği belirtildi.