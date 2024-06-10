Yardım kamyonları soykırımcı taşıdı! Katliamın Truva Atı ABD

İsrail güçleri, 4 İsrailli rehineyi kurtarmak için önceki gün Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı düzelendi. Katliamlarda 64'ü çocuk, 57'si kadın olmak üzere 274 Filistinli hayatını kaybetti, 153'ü çocuk, 161'i kadın olmak üzere 698 Filistinli yaralandı. Kanlı rehine kurtarma operasyonun arkasında ABD çıktı. ABD'nin insani yardımları ulaştırmak için Gazze'ye kurduğu yüzer geçici limanın İsrailli askerlerin Nuseyrat'a girmesi için kullanıldığı öğrenildi.

YARDIM KAMYONUYLA GİRDİ

Rehine kurtarma operasyonunun yüzen geçici limandan çıkan bir yardım kamyonuyla gerçekleştiği belirtildi. Görüntüleri ortaya çıkan yardım kamyonunda ABD tarafından rehine operasyonu gerçekleştirecek İsrail askerlerini taşıdığı ve zırhlı araçların eşlik ettiği görüldü. Görüntülerde, İsrail askeri tanklarının eşlik ettiği kamyon ve sivil araçların mülteci kampının batı bölgelerine girdiği görüldü. İki görgü tanığı El Cezire'ye İsrail askerlerinin yardım kamyonları ve mobilya taşıyan kamyonlarla Nuseyrat'a geldiğini söyledi.

3 REHİNE DE ÖLDÜRÜLDÜ

Yardım kamyonunun içinde İsrailli askerlerin olduğunu tespit eden Hamas güçlerinin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Kamyon olay yerinden kaçırılması için İsrail uçakları Nuseyrat mülteci kampı ve pazar yerini yoğun bombardıman altına aldı. İsrailliler 4 rehineyi kurtararak yeniden yardım kamyonuyla ABD'nin yüzen limanına geldi. saldırıda biri ABD vatandaşı 3 rehinenin de öldürüldüğü belirlendi.

ABD HÜCRESİ DESTEK VERDİ

Amerikan basınında ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırılan habere göre, ABD'ye ait özel bir "rehine hücresi" dört İsrailli esirin kurtarılmasında çok önemli bir rol oynadığını yazdı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD, Amerikan vatandaşları dahil hala Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için tüm çabaları destekliyor. Buna, devam eden müzakereler ve diğer yollar da dahildir" dedi. CBS News'e konuşan iki ABD'li yetkili, ABD'nin İsrail güvenlik güçlerinin başarılı baskınına destek sağladığını doğruladı.

TAHLİYESİ İÇİN KULLANILDI

ABD Merkez Komutanlığı, yardım kamyonu ile operasyon görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin İsrail operasyonunda Amerikan yapımı iskelenin ve ekipman ya da personelin kullanılmadığını savundu. Açıklamada İsrail'in iskelenin güneyindeki alanı "rehineleri güvenli bir şekilde tahliye etmek için kullandığı" belirtildi. ABD İsrail'e yönelik tebrik açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi: "7 Ekim'de ele geçirilen dört rehinenin başarılı bir şekilde kurtarılıp ailelerine iade edilmesinden dolayı İsrail Güvenlik Güçlerini tebrik ediyoruz."

'LİMAN MEŞRU HEDEF'

Rehine kurtarma operasyonunu gerçekleştiren İsrail askerlerinin yüzen limandan yardım kamyonu ile çıkış yaptığının ortaya çıkması sonrası Hamas bağlantılı medya kaynakları, ABD'nin 'Geçici Yüzer İnsani Yardım İskelesi'nin artık meşru hedef olduğunu belirtti.

'REHİNELER KATLİAM İÇİN KULLANILIYOR'

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı ve sakat bırakmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti. Albanese, "Rehinelerin kurtarılması 200 Filistinlinin İsrail ve yabancı olduğu iddia edilen askerler tarafından bir yardım kamyonunda saklanırken haince öldürülmesi pahasına olmamalıydı. 8 ay önce ilk ateşkes ve esir değişimi ele alındığında İsrail tüm esirleri canlı serbest bırakabilirdi. İsrail, Gazze'yi ve Filistinlileri bir halk olarak yok etmeye devam etmek adına bunu reddetti" dedi.

DÖRT KEZ ERTELENMİŞ

İsrail Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Daniel Hagari askerlerin operasyona özel olarak hazırlandığını belirterek, "İsrail kuvvetleri, rehinelerin tutulduğu dairelerin maketlerini inşa ederek hazırlandı. Operasyon daha önce üç veya dört defadan fazla iptal edilmişti. Güçlerimiz rehineleri ateş altındayken Gazze'den çıkardı" diye konuştu.

FİLİSTİNLİ SİVİL GİBİ GİZLENDİLER

Gazze hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, mülteci kampındaki katliama ilişkin şu bilgileri verdi: "İsrail ordusu, Nusayrat katliamını gerçekleştirmek için 2 sivil araç kullandı ve katliama katılan işgalci askerler yerinden edilmiş kişiler gibi kendilerini gizlediler. 89 evi ve bir binayı bombaladılar."

2 NUMARALI KATİL GANTZ İSTİFA ETTİ

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, istifa ettiğini açıklayarak, partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini belirtti. Netanyahu'ya seçim çağrısı yapan Gantz, ABD Başkanı Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes planına da tam destek verdi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini açıkladı.

Gantz, "Netanyahu'ya sesleniyorum: Üzerinde anlaşılmış bir seçim tarihi belirleyin. Halkımızın parçalanmasına izin vermeyin" dedi.