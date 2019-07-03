32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6578
  • 6,387
  • 259.594
  • 100.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yardım kuruluşu, Yeni Zelanda teröristinin bağışını reddetti

Yeni Zelanda'nın Nur ve Linwood camilerindeki terör mağdurlarına maddi yardım toplayan Victim Support (Mağdurlara Yardım), saldırıyı gerçekleştiren teröristten gelen paranın bir kısmını bağışlayan Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'ın gönderdiği parayı reddetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Avusturya'daki aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi'nin lideri Martin Sellner, Christchurch'teki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişiyi katleden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant tarafından gönderilen 2 bin 500 doların 1200'ünü Victim Support'a bağışladı.

Parayı kabul etmenin yanlış olacağını ve bağışın reddedildiğini açıklayan Victim Support, Martin Sellner'ın parayı geri alması gerektiğini açıkladı.

Kurum, Sellner'ın parayı almaması durumunda, rakamın ırkçılık karşıtı mücadelede bağış olarak verileceğini bildirdi.

Christchurch'teki saldırı için hiçbir sorumluluk hissetmediğini belirten Sellner, neden bağışta bulunduğunu, "Bu parayı aldığım için iyi hissetmedim. Bununla ne yapabileceğimi merak ediyordum ve en azından acı çeken insanlara geri vermek için küçük bir jest olacağını düşündüm." şeklinde ifade etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta cuma namazı sırasında Avustralyalı terörist Brenton Tarrant tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Avrupa'da İslam karşıtı eylemlerde bulunan Avusturyalı aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi'ne (İBÖ) 2 bin 500 Avustralya doları (1500 avro) bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Saldırganla örgütün bağlantısını araştıran Avusturya polisi, Sellner'ın evine düzenlediği baskında, cep telefonu, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara el koymuştu.

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İran'dan nükleer anlaşmaya tam uyum için AB'ye çağrı

İran'dan nükleer anlaşmaya tam uyum için AB'ye çağrı

FETÖ'cü Kerim Tosun'un hapis cezası onandı

FETÖ'cü Kerim Tosun'un hapis cezası onandı

NASA, Orion uzay aracının tahliye testini gerçekleştirdi

NASA, Orion uzay aracının tahliye testini gerçekleştirdi

AB'nin yeni liderleri belli oldu

AB'nin yeni liderleri belli oldu

Putin: Sıradan bir gemi değildi

Putin: Sıradan bir gemi değildi

İsrail'de Etiyopyalı genç için düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı

İsrail'de Etiyopyalı genç için düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı

Üsküdar'da 5 katlı binada korkutan yangın

Üsküdar'da 5 katlı binada korkutan yangın

Diyanet'ten sert tepki: 'Onur yürüyüşü' algı operasyonudur

Diyanet'ten sert tepki: 'Onur yürüyüşü' algı operasyonudur
 

POPÜLER HABERLER

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Dünyada bir ilk! Bu bomba Malatya'da üretildi

Dünyada bir ilk! Bu bomba Malatya'da üretildi

Şimdiye kadar üretilmiş en havalı 10 Japon arabası

Şimdiye kadar üretilmiş en havalı 10 Japon arabası

Dünyanın en büyüğü! Ziyaretçileriyle buluşacak...

Dünyanın en büyüğü! Ziyaretçileriyle buluşacak...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA