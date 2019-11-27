Yargıdan hükümete: Hava neden kirli?

Hint yerel basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme heyetindeki yargıçlar, eyalet hükümetine, kirli hava ve su sorunundan neden sorumlu tutulmamaları gerektiğini açıklamaları için 6 hafta süre verdi. Yargıçlar, Yeni Delhi’deki mevcut durumun “cehennemden bile daha kötü” olduğunu ifade ederek “Hindistan’da hayat ucuz değil ve sen ödemek zorunda kalacaksın” değerlendirmesinde bulundu. Başkentte farklı noktalardan alınan 11 su örneğinin analiz edildiğini, 19 değerin sağlık açısından uygun olmadığının ortaya çıktığını vurgulayan hakimler, merkezi yönetimden ve Yeni Delhi hükümetinden bu hususla ilgili ayrıntılı bilgi talep etti. Hakimler, konuyla ilgili derhal harekete geçilmesini istedi.