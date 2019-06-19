Yargısız infazda veliaht prens izi

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor açıklandı. Tüyler ürperten raporda Kaşıkçı’nın öldürülmesinin önceden planlandığı ve katliam emrinde Suudi Veliaht Prensin parmağının olduğuna işaret edildi.

261 GÜN GEÇTİ

Tarih: 2 Ekim 2018 Salı. Yer: Beyoğlu’ndaki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu. Saatler 13.14’ü gösterdiğinde ülkesinin başkonsolosluğuna giren Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamadı. Cinayet kurban giden Kaşıkçı’nın başkonsolosluk içindeki tandırda yüksek ısı ile DNA’ları kayboluncaya kadar yakılarak vahşice öldürüldüğü iddiası polis raporlarına girdi. 261 gündür cenazesine dahi ulaşılamayan Kaşıkçı ile ilgili dün BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda “BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmalı” değerlendirmesinde bulunuldu.

ARRIA FORMÜLÜ

Raporda, BM İnsan Hakları Konseyi’ne Kaşıkçı cinayetinin akıbeti ve genel olarak kişilerin ülkeleri dışında hedef alınmasına ilişkin ‘Arria formülü’ (gayrı resmi BM Güvenlik Konseyi toplantısı) görüşmesi düzenleyerek bir araya gelmesi çağrısı yapıldı. Raporda “Kaşıkçı’nın öldürülmesi, Suudi Arabistan’ın sorumlu olduğu bir yargısız infaz teşkil etmektedir. Kaşıkçı’yı kaçırma teşebbüsü de uluslararası insan hakları hukuku uyarınca bir ihlaldir” ifadesi yer aldı. “Kaşıkçı, uluslararası hukuka göre Suudi Arabistan’ın sorumlu olduğu, kasten ve taammüden (tasarlayarak) gerçekleşen bir yargısız infazın kurbanı oldu” denilen raporda devlet sorumluluğuna işaret edildi. Kaşıkçı’nın cesedine halen ulaşılamamış olmasının da zorla suçu yok etme teşkil ettiği belirtildi.

VELİAHTA YAPTIRIM

Diğer ülkelere Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası çağrılar ve kararları desteklemeleri talebi yapılan raporda, üye ülkelerin Kaşıkçı’nın öldürülmesine dahil olduğu iddia edilen kişilere yaptırım uygulaması ve yaptırımların Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ni de içermesi gerektiği belirtilerek “Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır” denildi.

GÜVENİLİR KANITLAR VAR

“Raportör, Veliaht Prens de dahil olmak üzere üst düzey Suudi yetkililerin bireysel sorumluluğunun daha fazla araştırılmasına haklı neden teşkil eden güvenilir kanıtlar buludu” denilen raporda, Suudi yetkililerin açıkladığı kişilerin ve yargılanan 11 failin kimliğinin eşleşmediği kaydedildi.