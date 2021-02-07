Yarım asır sonra Antarktika'da kaybettiği cüzdanına kavuştu

DHA 07 Şubat 2021 Pazar 17:50 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 17:50

ABD'nin San Diego şehrinden Paul Grisham, 1967'de ABD Donanma meteoroloğu olarak Antarktika'da 13 aylık bir göreve atandı. Burada cüzdanını kaybeden Grisham, 53 yıl sonra cüzdanına kavuştu.

Arizona eyaletinin Douglas şehrinde büyüyen Grisham, 1948'de ABD Donanması'na katıldı.Grisham, hava durumu teknisyeni ve ardından meteoroloji uzmanı oldu. Grisham daha sonra 'Deep Freeze Operasyonu'nun bir parçası olarak Antarktika'ya atandı ve Ekim 1967'de kıtaya gönderildi. Grisham görevi sırasında cüzdanını kaybetti ve söz konusu cüzdan 2014'te Antarktika'nın Ross Adası'ndaki McMurdo İstasyonu'ndaki bir yapının yıkılması sırasında bulundu. Birçok e-posta, sosyal medya mesajı ve mektuptan sonra cüzdan Grisham'a ulaştırıldı.