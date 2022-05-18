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Dünya

İsrail 50 yıl sonra Çad'a elçi atadı

İsrail'in 50 yıl aradan sonra Çad'a atadığı Büyükelçi Ben Bourgel, başkent Encemine'de Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno'ya güven mektubunu sundu.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
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Mukim bulunduğu Senegal'in yanı sıra Kabo Verde, Gambiya, Gine ve Gine Bissau'da akredite olan Bourgel, böylece yarım asır sonra Çad'a akredite olan ilk İsrail büyükelçisi oldu.

Çad ve İsrail arasındaki ilişkiler, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ocak 2019'daki Çad ziyareti sonrasında hızla normalleşmişti.

Eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile Netanyahu'nun bir araya geldiği görüşmede, ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve bazı iş birliği konularında anlaşmalar imzalanmıştı.

İsrail, 1967'deki Filistin topraklarının işgalinin ardından Tel Aviv'e tepkili olan Afrika ve Körfez ülkeleri ile ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor.

Çoğunluğu Müslüman olan Orta Afrika ülkesi Çad ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 1972'de dondurulmuş, Orta Afrika ülkesi 1988'de Filistin'i resmen tanımıştı.

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