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Dünya

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Michael Bloomberg yarıştan çekildi

ABD'deki Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, başkanlık seçimi yarışından çekildi. Bloomberg seçim kampanyasına yarım milyar dolardan fazla para harcamıştı.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 18:58 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 19:10

Başkanlık yarışına sonradan katılan ve seçim kampanyasına yarım milyar dolardan fazla para harcayan eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter'dan duyurdu.

Bloomberg, Twitter'daki hesabından '3 ay önce Donald Trump'ı yenmek için başkanlık yarışına katıldım. Bugün yine aynı nedenle yarıştan çekiliyorum. Trump'ı yenmek, en iyi adayın arkasında birleşmekle başlar ve bu kişi de arkadaşım harika bir Amerikalı olan Joe Biden.' paylaşımında bulundu.

- SADECE AMERİKAN SAMOASI'NDA BAŞARILI OLMUŞTU

Michael Bloomberg, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı 'Süper Salı' olarak bilinen dün ise sadece Amerikan Samoası'nda başarılı olmuştu.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

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