16 Mart 2020 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:01

İngiltere hükümetinin koronavirüsle ilgili hazırladığı gizli rapor ingiliz basınında manşetlere taşındı. Guardian'ın haberine göre; raporda İngiltere'nin yüzde 80'inin koronavirüse yakalanacağı ve salgının bir yıl süreceği yer aldı.

İNGİLTERE'DE 7.9 MİLYON KİŞİ HASTANEYE KALDIRILABİLİR

İngiliz Guardian Gazetesi, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak corona virüse karşı radikal önlemler almayan İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Birimi'nin (PHE) hazırladığı belgeye ulaştı. Belgeye göre halkın 5'te 4'üne virus bulaşması bekleniyor, salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir ve 7.9 milyon kişi hastaneye yatırılabilir.



ÜLKEDE YÜZDE 80'İN KORONAVİRÜSE YAKALANMASI BEKLENİYOR

Gazeteye göre PHE, hazırladığı dosyayı gizli bir bilgilendirme toplantısında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkililerine aktardı. Guardian, kaynağını gizli tutarak belgeye ulaştığını belirterek coronavirüsle ilgili İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın öngörülerini haberleştirdi. una göre virus 12 ay daha yayılmaya evam edebilir ve NHS hastanelerinde şimdiden oluşan yoğunluk daha artarak yönetilmesi çok zor bir duruma gelebilir. Bu süreçte İngiltere'de yaşayanların yüzde 80'inde corona virüse rastlanması bekleniyor.



EN KÖTÜ SENARYO

Hükümetin en üst düzey tıbbi danışmanı Profesör Chris Whitty, daha önce bu oranı "en kötü senaryo" diye nitelendirmiş ve gerçek sayının bundan daha az olacağını söylemişti. Ancak NHS'e sunulan belgede "Önümüzdeki 12 ay boyunca halkın yüzde 80'ine virüsün bulaşmasının beklendiği ve yüzde 15'inin [7.9 milyon kişi] hastaneye yatırılmasının gerekeceği" belirtiliyor.



ACİL DURUM HAZIRLIĞI

Belgede, polis, itfaiye, sağlık hizmetleri, ulaşım gibi kritik birimlerde çalışanların virüsten ne oranda etkileneceğine dair tahminler de yer alıyor. Son birkaç gün içinde PHE'nin "acil durum hazırlığı" birimi tarafından hazırlanan ve coronavirüs salgınıyla mücadele biriminin başındaki en üst düzey yetkili olan Doktor Susan Hopkins tarafından imzalanan belge, İngiltere'deki hastanelerin başhekimleriyle paylaşıldı.



SONBAHARDA YENİDEN YÜKSELECEK

Gazeteye konuşan East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Paul Hunter, "virüsün yazın insanlar kapalı alanlarda daha az vakit geçirdiğinde daha az yayılacağını, ancak sonbaharla birlikte yeniden yükseleceğini ve sonsuza dek hayatımızda olacağını, ancak artık toplumsal bağışıklık geliştirilmiş olacağı için daha kolay atlatılacağını" söyledi.

Belgeye göre sağlık çalışanlarının 1 milyonu ve sosyal hizmetlerde görev alan 1,5 milyon kişi de, toplamda bir aylık süreyle virus sebebiyle çalışamayabilir. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında öksürük şikayeti olanların 1 hafta kendi kendilerini karantinaya almalarını söylemişti. Belgede bu sözler hatırlatılarak, İngiltere'nin en az yüzde 10'unun aynı anda öksürük şikayeti olacağı ve bu durumun çalışma hayatına ciddi bir etkisi olacağı belirtiliyor.



Laboratuvarların çok fazla taleple uğraştığını ve baskı altında olduğunu yazan raporda, artık sadece corona virüsün tespit edildiği bakım evlerinde, cezaevlerinde ya da hastanede yatan kritik durumdaki hastalara test yapılacağı yazıyor. Virüsü kolayca kapma ve bulaştırma ihtimali olan sağlık çalışanlarına bile test yapılmayacağı bilgisine de yer veriliyor.



ÖLÜ SAYISI 500 BİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Üst düzey bir NHS çalışanı, halkın yüzde 80'ine corona virüs bulaşması halinde ölü sayısının 500 binin üzerine çıkabileceğini söylüyor. Şu an corona virüsün yol açtığı ölüm oranı, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yüzde 3,4. Bu oran İngiltere'de yüzde 1'de kalsa bile bu, nüfusun yüzde 80'ine virüsün bulaşması durumunda 531 bin kişinin öleceği anlamına geliyor.



Eğer ölümler, hükümete danışmanlık yapan Prof. Whitty'nin tahmini olan yüzde 0,6 oranında kalırsa, 318,660 kişi hayatını kaybedebilir. Whitty'ye göre İngiltere'de coronavirüs vakaları 10 ile 14 hafta arasında, yani Mayıs sonu- Haziran ortasında en üst noktasına ulaşacak.

