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Dünya

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerden gıda yüklü tıra saldırı: Filistinli şoför darbedildi

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da gıda yüklü bir tırı 'Gazze'ye insani yardım taşıdığı' gerekçesiyle yağmalayarak, Filistinli şoförü darbetti.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:46 - Güncelleme:
Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerden gıda yüklü tıra saldırı: Filistinli şoför darbedildi
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 200 günden uzun süredir devam eden saldırıları nedeniyle insanlık felaketi her geçen gün derinleşirken fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, açlıkla karşı karşıya kalan Filistinlilere giden yardım tırlarına saldırıları hız kesmiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden güneydeki El Halil kentine giden gıda yüklü yardım tırı, fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden gelen yasa dışı Yahudi yerleşimciler 60 numaralı yol üzerinde gıda yüklü tırı durdurdu.

Çoğunluğu gençlerden oluşan yasa dışı Yahudi yerleşimciler, tırdaki tonlarca un ve şekeri yağmaladı. Bazı yerleşimciler, gıda çuvallarını alarak yol kenarına attı. Bazıları da çuvalları keserek içindeki un ve şekerleri yola döktü.

Tırın yağmalanması sırasında bölgede bulunan İsrail askerlerinin yerleşimcilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı.

AA muhabirine konuşan yasa dışı Yahudi yerleşimci, "gıda yardımlarının Hamas'a gittiğini" iddia etti.

Gazze'de kadın ve çocukların açlık çektiğini kabul eden Yahudi yerleşimci, Hamas'ın, kadın ve çocukların arasında yer aldığını bu nedenle tırların geçişine izin vermeyeceklerini söyledi.

Filistinli Nakliyeciler Sendikası yetkilisi Adil Emir de gıda yüklü iki tırın Cenin kentinden El Halil'e ilerlerken yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Yerleşimcilerin Filistinli şoförü "feci şekilde darbettiğini" aktaran Emir, söz konusu tırın "Cenin'den El Halil'e sevk edildiğini ancak buradan Gazze'ye insani yardım olarak mı gideceğini yoksa El Halil'de ticari amaçla mı kullanılacağını bilmediğini" söyledi.

Fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye giden insani yardım tırlarına birçok kez engel olmuş bazı durumlarda da tırları durdurarak içindeki gıda yardımlarını yağmalamıştı.

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